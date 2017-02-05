العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الزامبى سيكازوى يقود النهائي الأفريقي

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الزامبى سيكازوى يقود النهائي الأفريقي
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إعداد- محمود العوضي

اختارت لجنة حكام بالاتحاد الأفريقى – كاف – الحكم الدولى الزامبى جانى سيكازوى لإدارة المباراة النهائية فى أمم أفريقيا، التى تجمع بين مصر الكاميرون ،اليوم، بالجابون.

يعاون جانى فى إدارة لقاء مصر والكاميرون كل من الأنجولى دوس سانتوس والكينى مورا عدى مساعدين والحكم الرابع الجنوب أفريقى دانيال بينت.
تعد هذه المباراة الثالثة للحكم الزامبى بالبطولة، والثانية للكاميرون بعد أن أدار لقاء الكاميرون والسنغال فى دور ربع النهائى، وانتهى بفوز الكاميرون بضربات الترجيح.

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التصنيف: الرياضة

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