الزعيم مهتم بمدافع الزمالك

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جدة- البلاد

أصبح مدافع الزمالك المصري، والدولي علي جبر على رادار الهلال الزعيم، حسب ما أفادت تقارير مصرية خلال الأيام القليلة الماضية وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل 2017-2018، وحملة الدفاع عن لقب دوري جميل للمحترفين.

ويقدم المدافع المصري صاحب الـ 30 عاما مستويات مميزة مع القلعة البيضاء، ومنتخب مصر، وشارك مع الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا الماضية، والتي احتل فيها مركز الوصيف بعد الخسارة من الكاميرون بهدفين مقابل هدف ، وكان من ضمن الأعمدة الرئيسية في فوز الزمالك ببطولة الدوري والكأس الموسم قبل الماضي ، وبطولة السوبر الموسم الحالي،

وانتقل جبر إلى صفوف الزمالك بداية من موسم 2014-2015 قادماً من نادي الاتحاد السكندري . وأشارت تقارير أخرى أن إيناسيو المدير الفني للزمالك يرفض التفريط في اللاعب، وأعلن التمسك به رافضا رحيله، خصوصاً أن الفريق بدأ دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، والبطولة العربية.