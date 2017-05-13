الزعيم يبدأ وإجراءات ضم كنو

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الرياض- البلاد

بدأت إدارة الهلال في اجراءت التعاقد مع نجم خط وسط الاتفاق، محمد كنو، فور دخوله الفترة الحرة، نهاية يوليو القادم، وأشارت مصادر إلى أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، طلب من إدارة الهلال التعاقد مع لاعب المحور، وجلبه إلى المعسكر الصيفي، فيما بدأ الأمير نواف بن سعد العمل على إنهاء الصفقة؛ من أجل تعزيز خط وسط بطل الدوري. وقال مصدر هلالي مسؤول: بعد تعاقد الهلال مع اللاعب بشكل رسمي هذا الصيف، ستجتمع إدارة الهلال مع إدارة الاتفاق، للتفاوض حول شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب محمد كنو؛ ليتمكن من السفر مع الهلال إلى معسكره الصيفي، والمشاركة في منافسات الموسم المقبل. من جانبه شدد مصدر مسؤول في إدارة الاتفاق، أن الإدارة لم تتلق أي عرض هلالي رسمي، للتعاقد مع محمد كنو، وأن اللاعب مازال اتفاقيا، ومرتبطا بعقد رسمي، حتى نهاية شهر يناير 2018.