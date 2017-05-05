الزعيم يتعاقد مع الدعيع الصغير

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الرياض- البلاد

أعلن نادي الهلال، عن تعاقده مع نجل نجمه السابق، محمد الدعيع، الذي يلعب كحارس مرمى، مثل والده المعتزل.

وقال الهلال، عبر موقعه الرسمي: إن إدارة النادي أنهت إجراءات التوقيع مع حارس المرمى، عبد العزيز بن محمد الدعيع، كلاعب هاو، لينضم إلى الفريق الأولمبي بالنادي.

وأضاف النادي: إن التوقيع تم في مكتب الهيئة العامة بالرياض، ويعد عبد العزيز الابن الوحيد من الذكور للدعيع، الذي مثَّل الهلال بين عامي 1999 و2010، ولعب للمنتخب السعودي 172 مباراة دولية، ونال لقب عميد لاعبي العالم في السابق.