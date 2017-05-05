الزعيم يحطم الأرقام القياسية

شارك عبر واتساب

تمكن الفريق الهلالي من ‬ تحقيق رقم قياسي جديد، في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري المحترفين، بعد تحقيقه 63 هدفا في الموسم الحالي، وكان الفريق النصراوي في موسم 2014م، قد حقق 62 هدفا، كذلك الهلال حقق في موسم 2012م نفس الرقم، لينفرد الزعيم برقم قياسي جديد، وبذلك ارتفعت ‏‫حصيلة أهداف دوري جميل‬ 2016-2017 إلى أكثر من (538) كرقم قياسي خلال تاريخ دوري المحترفين، هذا وقد تمكن الهلال من الوصول للنقطة رقم 66 كأول فريق يصل لهذا الرصيد، ضمن مسابقات دوري المحترفين.