العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الزعيم يحطم الأرقام القياسية

0 تعليق 127 مشاهدة
الزعيم يحطم الأرقام القياسية
شارك عبر واتساب

تمكن الفريق الهلالي من ‬ تحقيق رقم قياسي جديد، في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري المحترفين، بعد تحقيقه 63 هدفا في الموسم الحالي، وكان الفريق النصراوي في موسم 2014م، قد حقق 62 هدفا، كذلك الهلال حقق في موسم 2012م نفس الرقم، لينفرد الزعيم برقم قياسي جديد، وبذلك ارتفعت ‏‫حصيلة أهداف دوري جميل‬ 2016-2017 إلى أكثر من (538) كرقم قياسي خلال تاريخ دوري المحترفين، هذا وقد تمكن الهلال من الوصول للنقطة رقم 66 كأول فريق يصل لهذا الرصيد، ضمن مسابقات دوري المحترفين.

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق