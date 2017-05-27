الزعيم يفتح المدرجات مجانًا أمام خوزستان

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الرياض- البلاد

تعتزم إدارة نادي الهلال، فتح مدرجات ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة مجاناً، أمام الجماهير لحضور لقاء استقلال خوزستان، يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا. وتسعى إدارة الهلال لتحفيز الجماهير الهلالية لحضور لقاء استقلال خوزستان، عبر فتح كامل المدرجات بالمجان، باستثناء مقاعد المقصورة الرئيسية. وكان الهلال قد لعب مباراة الذهاب في مدينة مسقط العمانية، والتي انتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف، وسط حضور جماهيري عماني كبير.