“الزكاة والدخل”: تطبيق الضريبة على المشروبات والتبغ في الربع الـ 2

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الرياض ــ البلاد

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، سيكون في الربع الثاني من عام 2017م

وقال نائب المدير العام للبرامج والسياسات بالهيئة العامة للزكاة والدخل فهد الخراشي: إن الضريبة الانتقائية ليست وليدة الظروف الاقتصادية القائمة، وإنما هي محصلة جهود امتدت لحوالي 12 سنة في أمانة دول مجلس التعاون، التي أقرت ووقعت على الاتفاقية الإطارية للضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية على أن تنفذها كل دولة بالوقت الملائم بعد استصدار القرارات اللازمة لتطبيقها من السلطات المخولة بذلك، مبيناً أن تطبيق الضريبة سيكون في الربع الثاني من عام 2017م، وسيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام .

وأكد الخراشي خلال الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للزكاة والدخل في الغرفة التجارية والصناعية أمس، على أهمية تهيئة جميع الجهات المعنية بالتطبيق، ومن أهمها الشركات الموردة والمصنعة التي يجب أن تتهيأ فنياً ومالياً لتطبيقها؛ وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات المعتمدة دون تأخير، لكي لا تتعرض للعقوبات التي ينص عليها النظام المزمع إصداره .