الزهراني يتفقد فروع وزارة العمل بمنطقة الرياض

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الرياض- البلاد

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني بزيارات ميدانية لعدد من الدور والمراكز الإيوائية ومراكز التنمية ومكاتب العمل في محافظات الأـفلاج ووادي الدواسر والسليل التابعة لفرع الوزارة بالرياض ، شملت دار الملاحظة الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بالافلاج ،

ومركز التأهيل الشامل ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين ومكتب الضمان الاجتماعي ومكتب العمل الرئيسي ومركز التنمية الاجتماعية في وادي الدواسر ، ومكتب العمل بالسليل

التقى خلالها بمديري المراكز والفروع كلاً على حده واستمع من كل منهم لشرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدم للمستفيدين عامة والمشمولين بالرعاية على وجه الخصوص ، وتجول داخل الفروع بكافة مرافقها واقسامها الطبية والاجتماعية والإدارية .

كما التقى بمجموعة من المراجعين واستمع لملاحظاتهم ومطالبهم .

وحث المهندس الزهراني منسوبي المراكز بمختلف تخصصاتها على تقديم كافة التسهيلات للمراجعين والمستفيدين والمشمولين بالرعاية ،والعمل على تذليل الصعوبات ، مشدداً على أهمية سرعة الإنجار في خدمة المستفيدين بجميع فئاتهم .