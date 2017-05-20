السامبا تلاقي التانجو والكنغر وديًا بدون النجوم

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إعداد- محمود العوضي

قال أدينور ليوناردو “تيتي”، مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم: إن نيمار، وعددا من كبار لاعبي الفريق، سيغيبون عن التشكيلة، التي ستواجه الأرجنتين، وأستراليا وديا الشهر المقبل، لمنحهم راحة صيفية طويلة لأول مرة منذ 2013. وخاض مهاجم برشلونة، بطولة كبرى خلال فصل الصيف في كل عام منذ كأس العالم 2014 ، وسيغيب مع مواطنه روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، الذي يعاني من مشكلة عضلية، عن التشكيلة التي أعلنها تيتي. وسيغيب كذلك من اللاعبين الأساسيين ماركينيوس ، ميراندا، مارسيلو وداني ألفيس عن رحلة أستراليا. واستدعى تيتي كلا من جيمرسون مدافع موناكو، ورودريجينيو لاعب وسط كورنثيانز لأول مرة. وانضم للتشكيلة أيضا تايسون مهاجم شاختار دونيتسك الأوكراني، الذي شارك في6 دقائق فقط مع المنتخب، في مفاجأة أخرى. وسيعود ديفيد لويز، للدفاع وكذلك جابرييل جيسوس، بعد غيابه شهرين عن فريقه مانشستر سيتي للإصابة. وستواجه البرازيل منتخب الأرجنتين في التاسع من الشهر المقبل، في ملبورن، قبل مواجهة أصحاب الأرض على الملعب ذاته بعدها بأربعة أيام.