السباح بوعريش يكسر رقمه مرتين

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باكو- وكالات

كسر السباح السعودي يوسف بوعريش (17سنة) رقمه الشخصي مرتين، في سباقات الأمس، في دورة التضامن الإسلامي الرابعة، وكسر بوعريش الرقم السعودي السابق المسجل باسمه، لفئة 15-17 سنة 24.76 ث، حينما تأهل أولاً لنصف النهائي لسباق 50 مترا – حرة، محققاً رقماً جديداً بزمن 24.52 ث، قبل أن يعود مرة أخرى لتحقيق الرقم السعودي الجديد في نصف النهائي مسجلاً 24.46 ث، ليحل في المركز ال ١٣ في نصف نهائي ٥٠ مترا حرة . وتأهل السباح السعودي محمد العتيبي (17سنة) لنصف نهائي 100 متر صدر، بزمن 1:06.10 د، وحل العتيبي في المركز الـ11 بعد تحقيقه رقماً زمنياً قدره 1:06.02 د ، وقدم السباحان مستوى مميزاً في الدورة واستطاعا تحقيق أرقام جديدة لهم على المستوى الشخصي، وتبقى للسباح السعودي يوسف بوعريش فرصة أخيرة حين يشارك في سباق 50 مترا فراشة غدًا الأربعاء.