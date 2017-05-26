السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

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جدة- البلاد

تعذر رؤية هلال رمضان مغرب أمس نظرا لغروبه قبل الشمس وهو مايصعب من رؤيته

وصدر عن المحكمة العليا ما يلي: الحمد لله وحده وبعد فبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا من ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1438هـ ، فقد عقدت المحكمة جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1438هـ – حسب تقويم أم القرى – (أمس) ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال مساء هذا اليوم (أمس) وستعقد المحكمة جلسة مساء اليوم الجمعة وستصدر قراراً بما يثبت لديها – إن شاء الله تعالى – ويتم إعلانه حسب المتبع ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.