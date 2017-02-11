السبهان يلتقي مسؤولين لبنانيين

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بيروت- واس

التقى معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية الأستاذ ثامر السبهان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، وتم خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

من جهة أخرى ناقش معالي الوزير السبهان مع النائب سليمان فرنجية (رئيس تيار المردة) في مقر إقامته ببنشعي آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .

كما قدّم الوزير السبهان التعازي إلى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعحع وعقيلته النائب ستريدا جعجع طوق إثر وفاة والدته ، حيث أعربا عن شكرهما له على مواساتهما ، مقدّرين للمملكة قيادة وشعبا وقوفها إلى جانب لبنان في مختلف أحواله.

وكان الوزير السبهان قد التقى في وقت سابق النائب اللبناني محمد الصفدي، حيث بحثا التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.