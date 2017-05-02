السجن 20 عاماً لمواطن أيد داعش وصنع المتفجرات

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الرياض ــ البلاد

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن مواطن 20 عاماً بعد ثبوت إدانته بتاييد تنظيم داعش الإرهابي واعماله الإجرامية داخل المملكة وخارجها، وشروعه في صناعة المتفجرات، وتمويله الإرهاب، وعدم تجاوبه مع الفرقة الامنية اثناء القبض عليه ومقاومتهم.

وقالت المحكمة في حكمها الذي قضى بثبوت إدانة مواطن وذلك بانتهاجه المنهج التكفيري بتكفير الحكومة وولاة امرها ورجال الأمن، ووصف علماء هذه البلاد بأوصاف مسيئة، وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي وأعماله الإجرامية داخل المملكة وخارجها، واجتماعه بعدد من أعضائه وتواصله معهم وشروعه في إيواء بعضهم وإخفاء الأسلحة التي معهم، بالإضافة إلى سعيه للسفر لسوريا للانضمام لذلك التنظيم وعلمه بعدد ممن خرجوا لذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عن ذلك، وسعيه للسفر لليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، واعداد وارسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم.

وأضافت أنه تم إدانته في إنشاءه لمعرف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لمتابعة أخبار التنظيمات الإرهابية، وتمويله الإرهاب من خلال شرائه لبعض المستلزمات بعد تلقيه مبلغ (9000 ريال) من أحد أعضاء تنظيم القاعدة لتأمين مستلزمات لهم، وكذلك ثبت شروعه في صناعة المتفجرات من أجل استخدامها في الداخل دفاعاً عن نفسه عند القبض عليه من الجهات الأمنية أو غير ذلك حسب اعترافه، وحيازته لأوراق كتبها بخط يده عن كيفية صناعة المتفجرات، وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة ومقاومتهم.