السديس يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

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مكة المكرمة- البلاد

التقى معالي الرئيس لعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور عبدالله بن ناصر الغفيص.

وناقش اللقاء آخر المستجدات الأمنية في المسجد الحرام استعدادا لموسم شهر رمضان, لضمان نجاح موسم هذا العام .

وأكد الدكتور السديس أن الرئاسة ومنسوبيها مسخرة بكل طاقاتها للحفاظ على الأمن في المسجد الحرام بالتعاون مع أمن الحج والعمرة .