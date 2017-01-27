“السعودية الخليجية” تطلق 3 رحلات يومية بين الرياض وجدة

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جدة ــ البلاد

أعلنت “خطوط الطيران السعودية الخليجية”، عن إطلاق رحلات داخلية جديدة بين الرياض وجدة، بمعدل 3 رحلات يومياً، ابتداء من 28 يناير 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة خطوط الطيران السعودية الخليجية طارق بن عبدالهادي القحطاني: إن إطلاق رحلات داخلية جديدة، سينعكس على راحة المسافرين في تعدد خيارات الناقل الجوي، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي في المملكة، والنمو السريع للاقتصاد السعودي. وسيتم الإعلان عن تدشين رحلات جديدة محلية ودولية في القريب العاجل.