(السعودية) تتيح تعديل حجوزات بعض الرحلات ذاتيا

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جدة- واس

أطلقت الخطوط السعودية خدمة جديدة تتيح لضيوفها تعديل سجلات الحجوزات للرحلات التي تأثرت بظروف خارجة عن الإرادة ، عبر موقع “السعودية” على شبكة الإنترنت ” www.saudia.com ” ، بهدف تسهيل الإجراءات المترتبة على تأخر أو إلغاء بعض الرحلات أو تغيير درجة الخدمة . وتتيح هذه الخدمة إرسال رسائل نصية لضيوفها الكرام توضح التغيير وتمنحهم صلاحية إدارته ذاتيا بدلا من الاتصال الهاتفي ، والدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ “السعودية” واستعراض التغيير الذي طرأ على سجل الحجز، وقبول التغيير أو استبداله بأي رحلة بديلة متاحة، وإنهاء كل ما يترتب على ذلك من إعادة إصدار للتذكرة أو إعادة تحديثها دون تحصيل أي رسوم إضافية، عِوضاً عن الإجراء المتبع سابقاً في مثل هذه الحالات باتصال الضيف على مراكز البيع الهاتفية وإبلاغ الموظف بموافقته على هذا التغيير أو طلب البديل.