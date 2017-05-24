السعودية للكهرباء تحصد جائزة الأفكار العربية

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دبي ــ وكالات

حصدت الشركة السعودية للكهرباء، جائزة الأفكار العربية للعام 2017 التى تنظمها “مجموعة دبي للجودة.وفاز مشروع الشركة “نظام حماية لاكتشاف وعزل الأعطال الكهربائية” بالمركز الاول ضمن فئة البيئة والصحة والسلامة، وهي الفكرة التي يتم تطبيقها للمرة الأولى على مستوى العالم.

وقالت الشركة، أن فوز الفكرة العلمية الخاصة بنظام الحماية واكتشاف وعزل الأعطال الكهربائية ذات المقاومة العالية في مغذيات التوزيع الهوائية، يؤكد قدرة الكوادر الوطنية على تنفيذ وابتكار أفكار إبداعية يمكنها المنافسة في جميع المحافل العلمية الدولية.

كما يعد نتيجة للبيئة الإبداعية التي وفرتها الشركة السعودية للكهرباء لكوادرها، والتي تمثل بيئة خصبة لتشجيع وتحفيز المواهب لتقديم أفضل ما لديهم، وان الفكرة نجحت في التفوق على عدد من الأفكار والدراسات الأخرى سواء من ناحية التصميم او النتائج، واستيعاب نقاط الضعف بها، وتقييم الجدوى الفنية والمالية من تطبيق الفكرة بجميع جوانبها، وهو ما ادى إلى انحياز لجنة التحكيم لتتويجها بالجائزة، بعد منافسة قوية مع أفكار ودراسات من دول اخرى.