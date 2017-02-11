السعوديون في الغربة يحتفلون بثقافة الوطن
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ريدنج – واس
شاركت الجمعية السعودية بجامعة ريدنج البريطانية احتفالاً باللغة والثقافة السنوي داخل حرم الجامعة. وعقد أعضاء الجمعية السعودية من طلاب وطالبات الجامعة فعاليات ثقافية لنشر وإيصال الرسالة والصورة الواضحة عن المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التعريف برؤية المملكة 2030، وثقافة المملكة.
وأبرز الجناح تجربة ارتداء الزِّي الوطني للرجال والنساء وتناول التمر والقهوة العربية وغيرها من عادات وتقاليد الضيافة السعودية، والتعريف بالسياحة السعودية.
وأوضح رئيس الجمعية السعودية بجامعة ريدنج محمد الشميمري أن الاحتفال يعد فرصة لإظهار ونشر ثقافة المملكة والتعريف بها، لنتيح مساحة للوطن بهذه المناسبة في بلاد الغربة، وإبرازها لجميع الثقافات الأخرى.
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