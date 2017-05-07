السعوديون يبحثون عن مساكن الـ 200 ألف ريال

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جدة ـــ البلاد

كشفت وزارة الإسكان أن غالبية طلبات السعوديين على المنتجات العقارية، تتركز على وحدات سعرها 200 ألف ريال، مشيرة إلى مبادرة لتطوير أواسط مدن المملكة.

وقال مدير الشراكات في وزارة الإسكان احمد مندورة، خلال جلسة في معرض “ريستاتكس”، إن غالبية الطلبات في السوق السعودية تتركز على وحدات سعرها يتراوح بين 200 و700 ألف ريال، فيما يقتصر أغلب المعروض على وحدات يبلغ سعرها 750 ألف ريال وأعلي.

وأكد مندروة أن أكثر شرائح حجم الأسر، كان لأسرة تتراوح بين 3 و5 أفراد، بنسبة وصلت حتى 69%، مع وجود أكثر الطالبين للسكن في منطقة مكة المكرمة.

فيما أعلن وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية حسن الحازمي، عن مبادرة لزيادة الكثافة السكانية في أواسط المدن، سيما في مدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير الرياض.

إلى ذلك قال عضو برنامج “إيجار” في وزارة الإسكان، عبد الرحمن السماري،خلال لقاء تعريفي بالبرنامج نظمته غرفة الشرقية، إنه بدأ تسجيل الوسطاء العقاريين في برنامج “إيجار”، مبينا أن البرنامج سيتيح خدمة البرامج التدريبية الفترة المقبلة.