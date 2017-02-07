السفير الخريجي يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي
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استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية , اليوم.
معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا .
ونقل معالي السفير الخريجي لفخامة الرئيس التركي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .
فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – .
الوسوم:السفير الخريجي
التصنيف: دولية
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