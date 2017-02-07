العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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السفير الخريجي يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي

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السفير الخريجي يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي
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استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية , اليوم.

معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا .

ونقل معالي السفير الخريجي لفخامة الرئيس التركي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – .

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التصنيف: دولية

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