السفير السديري يحتفي بالدكتور الربيعة

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أوتاوا – واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري بمقر السفارة في العاصمة الكندية اوتاوا، حفل استقبال لمعالي المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب السفير السديري بمعالي الدكتور عبد الله الربيعة والوفد المرافق له، مشيداً بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وما يبذله من جهود إغاثية ومساعدات إنسانية في العالم عامة وخاصةً للشعبيين الشقيقين اليمني والسوري.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من المبتعثين المتميزين وهم أوس سعد المفلح، طبيب في مرحلة الزمالة تخصص قلب، وعبير فؤاد زكريا لتفوقها في علم الوراثة ” مرحلة الدكتوراه “، و رانيا سامح باريان لتميزها بتخصص علوم الاحياء الطبية، و هوازن فائز بدوي لحصولها على الامتياز في مرحلة الدكتوراه بتخصص علوم الحاسب.

حضر الحفل وزير الهجرة واللاجئين الكندي احمد حسين، ورئيس الهيئة العامة للدواء والغذاء الدكتور هشام الجضعي و سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول المعتمدة لدى كندا.