السفير جعفر : زيارة آل الشيخ للسودان نوعية ومتميزة

شارك عبر واتساب

الخرطوم- واس

أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر على زيارة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ للسودان ، وأثرها الكبير في تأكيد متانة العلاقات السعودية السودانية، وما حملته في طياتها من رسائل مهمة في تأطير العمل الدعوي المنظم الذي يقوم على نشر مفهوم الاعتدال والسماحة، ويسهم في إيضاح الصورة المشرفة للعمل الإسلامي الذي تضطلع به المملكة تجاه المسلمين في العالم .

جاء ذلك في ــ تصريح ــ له عن العلاقات السعودية السودانية، وزيارة معالي الوزير صالح آل الشيخ مؤخراً للخرطوم، التي استقبله خلالها فخامة الرئيس المشير عمر البشير، وافتتاحه لأعمال الملتقى الرابع لمديري الجامعات الإفريقية، إضافة إلى إلقاء العديد من المحاضرات وعقد مجموعة اللقاءات العلمية مع مختلف المؤسسات الإسلامية بالسودان، موضحاً أن الزيارة أتت في إطار العلاقات المتميزة التي رسمتها جهود مشتركة من القيادتين سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وفي إطار توحيد الجهود الدعوية المشتركة في خدمة الإسلام والمسلمين .

وأبان السفير جعفر أن السفارة تلقت العديد من الاتصالات التي تؤكد متانة وقوة العلاقات السعودية السودانية وتناميها، وأن زيارة معالي وزير الشؤون الإسلامية للسودان تأكيد لهذا التنامي والتطور في مسيرة هذه العلاقات، رافعا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على الرعاية والعناية والاهتمام المتواصل بما يسهم في عمق روابط وأواصر الأخوة الإسلامية بين مختلف الشعوب في دول العالم، ودعم هذا التواصل بالغالي والنفيس، معربا عن شكره لمعالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ؛ على ما بذله من جهود خلال الزيارة التي تعد نوعية ومتميزة .