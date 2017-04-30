السفير قطان يحتفي بأمين عام الرابطة
شارك عبر واتساب
القاهرة – واس
أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان،بمنزله مأدبة غداء تكريمًا لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الذي يزور القاهرة حاليا للمشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام. حضر مأدبة الغداء معالي الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، ومديرو المكاتب ورؤساء الأقسام بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة.
التصنيف: محليات
التعليقات