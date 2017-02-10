السفير قطان يزور جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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القاهرة – واس

زار معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتوقف معاليه خلال الجولة أمام ركن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، وشارك في نسج جزء من كسوة الكعبة.

وأوضح السفير قطان، خلال زيارته، أن المشاركة السعودية تهدف إلى توثيق الروابط الفكرية والثقافية وتشجيع حركة النشر والتواصل المباشر بين أطراف صناعة الكتاب “الناشر والمؤلف والقارئ”.

ولفت الانتباه إلى أن هناك انسجاما ظاهرا بين أهداف وروح المشاركة السعودية في المعرض وما تشهده المملكة من تطور مميز في جميع المجالات ومنها الثقافية والتعليمية، موجها الشكر والتقدير للمشرف العام على مشاركة المملكة بالمعرض الملحق الثقافي بالسفارة، الدكتور خالد بن عبدالله النامي، ولكل العاملين في الملحقية الثقافية السعودية، على الجهد والنجاح في تنظيم المعرض.

في الوقت نفسه حصل جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب على المركز الأول بين الأجنحة المشاركة بنسبة 84%، وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجراه المنتدى العربي العالمي للثقافة والسلام حول أفضل الأجنحة ودور النشر المشاركة بالمعرض في دورته الثامنة والأربعين.

ووصف المنتدى الجناح بأنه “لؤلؤة المعرض”، نظرا للدقة والتنظيم والأريحية في ممراته وسهولة الحصول على عناوين وإصدارات الكتب لدى الباحثين والمثقفين وطلاب العلم وحتى الزائر العادي كان يجد ما يرغب في اقتنائه.

وقال المشرف على إدارة الجناح ومدير الشئون الثقافية والعلاقات بالملحقية الثقافية بالسفارة، دريبي بن عبد الله الدريبي إن الجناح ضم العديد من الدور الحكومية مثل دارة الملك عبد العزيز، مكتبة الملك عبد العزيز ومكتبة الطفل التابعة لها، ومكتبة الملك فهد الوطنية،

ومن الوزارات وزارة التعليم، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن الجامعات جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة طيبة، معهد الإدارة العامة، جامعة الملك فيصل، وجامعة بيشة، فضلا عن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، وتخصيص جناح خاص لذوي الاحتياجات الخاصة يضم الطلبة السعوديين لعرض منتجاتهم.