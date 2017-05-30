السكري وبنو قادس يتنافسان على تمبكتي

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

دخل التعاون والقادسية، في تنافس كبير لكسب خدمات لاعب فريق الاتحاد معتز تمبكتي؛ حيث قدم كلاهما عرضه للاعب، مع تفوق التعاون مالياً. ويأمل الطرفان في كسب خدمات تمبكتي، لتدعيم مركز المحور، بعد بروز اللاعب مع فريقيه السابقين الوحدة، ثم الاتحاد.

وبات تمبكتي لاعبا حرا بحسب نظام الاحتراف، حيث خاطب إدارة الاتحاد قبل 3 أشهر بطلب إدراجه كلاعب محترف، إلا أنه لم يتحصل على رد من المسيرين. وأكدت مصادر، أن عجز إدارة نادي الاتحاد عن توفيق أوضاعه، يأتي بسبب مطالبة نادي الوحدة بقيمة عقده التي تبلغ مليوني ريال، بحسب المادة السادسة من نظام الاحتراف، التي ألغيت بعد ذلك، إلا أن تمبكتي يعد آخر المتضررين من تلك المادة؛ حيث بات من المؤكد رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت المصادر، أن نادي التعاون تحديدا لديه رغبة كبيرة في الاستفادة من خدمات اللاعب، وتسجيله محترفا، وتعويض نادي الوحدة بمبلغ 600 ألف ريال؛ لأجل التنازل عن المتبقي من عقده، لا سيما أن اللاعب لن يعود للنادي بعد هبوطه لدوري الأولى.