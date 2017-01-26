السلطات الإماراتية تحقق مع كيم كارداشيان

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أبوظبي ــ وكالات

قالت وسائل إعلام إماراتية: إن السلطات هناك فتحت تحقيقاً في زيارة قامت بها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لجمعية خيرية حكومية في دبي لرعاية الأطفال، وأشارت إلى أنها تخالف عادات وتقاليد الدولة.

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن مديرة إدارة وتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة تنمية المجتمع وفاء بن سليمان قولها: إن زيارة كارداشيان لمركز راشد للمعاقين، تمت دون الحصول على موافقة من الوزارة، وأنها “ليس لديها أي هدف يمكن أن يستفيد منه الطلبة”.

وأضافت: إن الوزارة تحقق في سبب استضافة المركز لكارداشيان دون تصريح منها، وأضافت: إن الوزارة “كانت سترفض النشاط لو تقدم المركز بطلب لاستضافة كارداشيان”، مشيرة إلى أن “هناك معايير عدة يتم التقيد بها عند موافقة الوزارة على نشاط يتقدم به أي من مراكز ذوي الإعاقة؛ أهمها الالتزام التام بعادات وتقاليد الدولة”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جميع الزيارات للمؤسسات الخيرية الحكومية، تتطلب موافقة، أو ما هو العنصر في زيارة كارداشيان، الذي يتعارض مع العادات والتقاليد.