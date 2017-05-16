السلطات تحقق في فيديو يُظهر معاكسة شاب لفتاة بالرياض

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جدة : وليد الفهمي

شرعت الجهات المختصة بالعاصمة الرياض في التحقيق حول مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شاب بمعاكسة فتاة بالقرب من احدى المدراس .

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها ” البلاد ” فقد تمكنت الجهات المختصة من رصد كافة المعلومات عن الشاب وقامت بالتحقيق في مقطع الفيديو وتحليله وذلك بعد ان قام بحركات غير لائقة حسبما ظهر بالمقطع المتداول والذي وثقه احد المتواجدين بالموقع .

وفتحت شرطة منطقة الرياض تحقيقاً موسعاً لكشف تفاصيل الحادثة والتحرك للقبض على مالك المركبة

ويتوقع ان تصدر الجهات المعنية بالتحقيق تفاصيل موسعة حول الحادثة ونتائج التحقيق بها .