السوق المالية تبدأ استقبال طلبات “تأهيل المتفوقين من خريجي الجامعات”

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بدأت هيئة السوق المالية، اليوم، استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي على رأس العمل لتأهيل الخريجين المتفوقين لعام 2017 بمسمى “برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل المتفوقين من خريجي الجامعات”، ويستمر حتى نهاية يوم 20 يوليو المقبل.

وأطلقت هيئة السوق المالية الدفعة الأولى من البرنامج في سبتمبر 2014، وهو برنامج تأهيلي جديد يهدف إلى دعم فرص توظيف السعوديين من حديثي التخرج في قطاع السوق المالية، انطلاقاً من أحد أهدافها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة في دعم توطين الوظائف لدى مؤسسات السوق المالية؛ الأمر الذي يعزز تطوير السوق المالية.

ويتألف البرنامج في الدفعة الرابعة من عشرة مسارات تأهيلية تخصصية يوجه الخريج لها بحسب تخصصه الجامعي، وهي: المسار الأول مال واستثمار، والمسار الثاني الحوكمة والقوائم المالية، والمسار الثالث الأنظمة والتشريعات، والمسار الرابع الالتزام والتفتيش، والمسار الخامس التراخيص ومكافحة غسل الأموال، والمسار السادس التواصل والتوعية، والمسار السابع المراجعة الداخلية والمخاطر، والمسار الثامن العلاقات الدولية والأبحاث، والمسار التاسع الاستراتيجية وإدارة المشاريع، والمسار العاشر الإدارة.

ويتم من خلال البرنامج استقطاب مجموعة من الخريجين المتميزين وإلحاقهم بالتدريب على رأس العمل في الهيئة؛ لتعريفهم بالجوانب الفنية والنظامية لأعمال وأنشطة الأوراق المالية وإكسابهم الجدارات التي تؤهلهم للعمل في سوق الأوراق المالية مستقبلاً بعد التخرج، ومدة البرنامج 12 شهراً، وينفذ مرة واحدة سنوياً. وقد أوشكت الدفعة الثالثة (دفعة عام 2016) على استكمال متطلبات التدريب، والتي تضم 31 خريجاً وخريجة من المتفوقين.

ويتعين على المتقدم للبرنامج التأهيلي أن تنطبق عليه الشروط التي حددتها هيئة السوق المالية للبرنامج، وهي: التفرغ التام، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي بعد البكالوريوس أو الدكتوراه، وأن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة، وأن يكون المعدل الدراسي للمتقدم جيداً جداً فما فوق، وألا يزيد عمر المتقدم على 27 عاماً ميلادياً لحملة البكالوريوس و31 عاماً لحملة الماجستير و35 عاماً لحملة الدكتوراه.

كما يشترط البرنامج أن يجتاز المتقدم المقابلات الشخصية وألا تقل درجات المتقدم في اختبارات اللغة الإنجليزية عن خمس في اختبار الـIELTS ويتعين على المتقدم تقديم نتيجة اختبار “القدرات للجامعيين” من المركز الوطني للقياس، وأخيراً على المتقدم كتابة نبذة مختصرة عن أهداف وتطلعات المتقدم للبرنامج.

ويجب على الراغبين في البرنامج التدريبي ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة الدخول على موقع هيئة السوق المالية والتقديم على الوظائف المعلنة باسم البرنامج، مع العلم أن التقديم يتطلب التسجيل في الموقع وبناء السيرة الذاتية للمتقدم. ونظراً إلى محدودية المقاعد؛ ستعطي هيئة السوق المالية أولوية القبول للحاصلين على مراكز متقدمة في الدرجة العلمية والمعدل التراكمي العام واختبارات القدرات للجامعيين والمقابلات الشخصية. ويمنح المشارك في البرنامج مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية أثناء فترة تدريبه، كما يسجل في التأمينات الاجتماعية، ويكون مستفيداً من برنامج التأمين الطبي خلال فترة التدريب.