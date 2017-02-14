السومة : صالحنا جمهورنا ونركز للنصر

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جدة – أحمد إلياس

أكد اللاعب عمرالسومة، أن فوز فريقه أمس، على القادسية، كان في غاية الأهمية؛ لإزضاء جماهيرنا، وقال: الحمدالله على هذا الفوز المهم، خاصة بعد الخسارة الماضية . المباراة لم تكن سهلة، كونها بعد فترة قصيرة من المباراة الماضية، مبروك للجماهير الوفية التي تقف معنا دائماً،

وكان لابد من تحقيق هذا الفوز لإرضائهم ومصالحتهم، وتابع: وفقنا في الانتصار والوصول لربع النهائي، وليس مهم من نواجه.

الأهم أن نصل للنهائي، فهذه بطولتنا، وكل بطولة يلعبها الأهلي هدفه الوصول للنهائي وتحقيق اللقب. هذا طموحنا في كل البطولات التي نلعبها. علينا التركيز في الكلاسيكو مع النصر؛ لأن اللقاء تنتظره كافة الجماهير العربية، وبإذن الله نظهر بالشكل المطلوب، وتحقيق النقاط الثلاث .