السومة يتربع على قمة الهدافين رغم الغياب.. وجماهير الديربي تكتسح

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جدة- البلاد

انتهت مباريات الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين واتسمت المباريات بالإثارة والندية. وكانت مباراة الاتحاد والأهلي الأكثر من ناحية الحضور الجماهيري، وشهدت تواجد 52909 مشجعين، وأقل المباريات حضورًا، كانت الفتح والرائد 1612 ،

ووصل مجموع الحضور بهذه الجولة إلى 75441، بمعدل 10777 في كل مباراة. وعلى الرغم من غياب عمر السومة، عن مباريات هذه الجولة، فإن اللاعب هو هداف الدوري برصيد 18 هدفا، ومن بعده محمود عبد المنعم كهربا والذي غاب أيضا لتواجده مع منتخب بلاده، ولديه 12 هدفا. لاعب الاتحاد كارلوس فيلانويفا هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد6 ، ومن خلفه اللاعب سلطان السوادي 5. الأهلي هو أفضل هجوم؛ حيث سجل لاعبوه 43 هدفا، ثم الهلال 40، والاتحاد 39، والنصر 31. الهلال هو صاحب أفضل دفاع؛ حيث استقبلت شباكه 12 هدفا، ثم النصر 13، ثم الأهلي 17 ، ثم الشباب 20. الاتحاد هو الأكثر حضورا من الناحية الجماهيرية على ملعبه برصيد 259414 ، ثم الأهلي 219096 ، ثم الهلال 109593 ، ثم النصر 76337.