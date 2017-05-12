السياحة تستعين بالإنتربول لاستعادة 16 قطعة أثرية

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جدة ــ واس

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن نيتها الاستعانة بالإنتربول لاستعادة 16 قطعة اثرية مفقودة في الفترة ما بين 1407 و1436هـ، وادرجتها الهيئة ضمن القائمة الحمراء للآثار المفقودة.

وأعلنت الهيئة في الوقت ذاته عن مكافات مالية لمعيدي هذه القطع او من يرشد عنها، لكونها تشكل أهمية كجزء من تراث وتاريخ المملكة.

يشار الى ان القائمة الحمراء هي تعريف بالممتلكات الثقافية الوطنية التي تم اخذها من مواقعها، وتقدم معلومات وصفية عنها، وذلك لتسهيل التعرف على هذه القطع.

ولفتت الهيئة الى ان اعادة القطع أو التبليغ عنها يعد حفاظا على التراث الحضاري والعناية به

يذكر ان الهيئة نجحت في استعادة أكثر من 48 ألف قطعة أثرية وتراثية وطنية من الداخل والخارج بنهاية 2016م، أغلبها خرجت من المملكة بطرق غير مشروعة، حيث تمت إعادتها عن طريق التعاون مع شركاء الهيئة المحليين والدوليين، بالتنسيق مع عدد من الأصدقاء والباحثين والأكاديميين الدوليين.