السياحة تكثف جولاتها التفتيشية على قطاع الإيواء

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الرياض ــ البلاد

كثفت الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، جهودها لإجازة منتصف العام الدراسي، بوضع خطة لتعزيز الرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة؛ عبر فرق رقابية في فروع الهيئة المنتشرة فى جميع مناطق الممكلة .

وقال مدير عام ادارة التراخيص المهندس عمر المبارك: إن الهيئة كثفت جهودها استعدادا لإجازة منتصف العام الدراسي، كما هي عادتها في جميع المواسم والإجازات التي يكثر فيها الإقبال على مرافق الإيواء السياحي، مبينا أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام.

وأضاف المبارك قائلاً: ” ستقوم فرق الرقابة التابعة للهيئة في جميع مناطق المملكة بتفعيل جولاتها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي؛ حسب البرنامج المعد، وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بجودة الخدمة بالأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بـ (التراخيص ودرجة التصنيف، تلقي الشكاوى) في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة.