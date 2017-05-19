السيارات الكلاسيكية ترسم أيام الستينات في المملكة

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تشهد الدرعية التاريخية يوم الاحد القادم أجواء المملكة العربية السعودية أيام الستينات من خلال معرض السيارات الكلاسيكية بدعم من الهيئة العامة للترفية.

وذلك من خلال السيارات المركونة في زواياه البالغ عددها ( 200 ) سيارة كلاسيكية .

ويتضمن المعرض أقدم سيارة وهي من نوع لوكوموبيل التي استخدمها الرئيس الأمريكي هربرت كلارك في العشرينات وهو سياسي جمهوري شغل منصب الرئيس الـ 31 للولايات المتحدة من عام 1929 إلى عام 1933 .

كما توجد في جنبات المعرض سيارة نقل من نوع دوج باور واقن كانت تستخدم في التنقل لاستكشاف النفط في صحاري الربع الخالي من قبل شركة ارامكو.

وفي شرفات المعرض ستشاهد سيارة كمارو Camaro 1969 rs ، حيث تجديدها بالكامل على يد شاب سعودي أسمه عبد الإله العذيب.

بالإضافة إلى العديد من سيارات الستينات في مهرجان معرض السيارات الكلاسيكية بالدرعية .

وشمل المعرض مكاناً مخصصاً للأكل وشرحاً عن تاريخ هذه السيارات والحقبة الزمنية التي مرت بها .

يذكر أن المعرض يستمر 3 أيام ويبدأ من الرابعة مساءً وحتى الحادي عشر مساءً .