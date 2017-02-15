السيارات الكهربائية تحفز المستثمرين على شراء الكوبالت

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يقدم المستثمرون على شراء الكوبالت متوقعين أن يدفع نقص المعدن المستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وقفزت أسعار الكوبالت نحو 50 %منذ سبتمبر/ أيلول لتصل إلى أعلى مستوى في خمس سنوات.

لتصل عند حوالي 19 دولارا للرطل مستفيدة من القيود على الانبعاثات التي زادت الطلب على السيارات الكهربائية.

خصوصاً في الصين التي تكافح للتغلب على نسب تلوث مدمرة في بعض المدن.

وقالت مجموعة سي.آر.يو للاستشارات:

إن مبيعات السيارات الكهربائية والهجين قد تسجل 4.4 مليون وحدة في عام 2021 .

وأكثر من ستة ملايين مركبة في عام 2025 مقارنة بنحو 1.1 مليون سيارة في العام الماضي.

وقالت شركة ئي.كوبالت سوليوشنز الكندية للتعدين:

إن 75 %من بطاريات الليثيوم إيون ستحتوي على الكوبالت بحلول عام 2020 .

موضحة أن خصائصه تسهم في إطالة فترة تشغيل البطارية إلى أن يعاد شحنها.

وينتج حوالي 98 بالمئة من الكوبالت كمنتج ثانوي مع النحاس والنيكل.

ومما يبرز أهمية المعدن إعلان وكالة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع الأمريكية بعض مشتقات الكوبالت من المواد الإستراتيجية وقيامها بتخزينه منذ عام 2014.

ويستخدم الكوبالت على نطاق واسع أيضا في صناعة التوربينات ومركبات الفضاء ومحركات الصواريخ ومحطات الطاقة