السيطرة على حريق بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

سيطرت فرق الإطفاء في مطار الملك عبد العزيز بجدة، على حريق اندلع في إحدى المعدات بمنطقة الصيانة في المطار.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جانبا من الحريق وتصاعد الأدخنة، مؤثرة بشكل محدود على مقدمة إحدى الطائرات القريبة من موقع الحريق.وكانت المعدة المتهالكة متوقفة بالقرب من الطائرة في قاعدة الصيانة بجدة، ومن ثم اشتعلت فيها النيران وانتقلت لمقدمة الطائرة. يشار إلى أن الحريق الذي تمت السيطرة عليه لم يسجل له أي تأثير على المسافرين أو حركة الطيران بالمطار.