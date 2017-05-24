الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تحتفل بختام (كيف نكون قدوة؟)

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حتفل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بختام مشروع (كيف نكون قدوة؟) الذي نفذ ضمن ملتقى مكة الثقافي 1438هـ، بحضور مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة خالد المرشود، ومدير عام الفرع الشيخ علي العبدلي.

ونوه العبدلي في كلمته بالحفل باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التي أسهمت في تحقيق المشروع لأهدافه، مثمناً للوزارة دعمها للفرع ومبادراته، ما ضاعف من فرص نجاح خطة الفرع التي سار عليها خلال تنفيذ المشروع.

وشكر مدير الفرع الداعمين والمساهمين والمشاركين للفرع لتحقيق هذا النجاح، إدارات المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظات ومراكز الدعوة والإرشاد والمكاتب التعاونية، لاسيما منسوبي الجوامع الحاصلة على وسام (الجامع القدوة)، والوعاظ الرسميين والمتعاونين وخطباء الجوامع.