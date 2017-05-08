الشؤون الإسلامية توفر 3000 مادة علمية لزوارها

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الرياض- البلاد

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة المطبوعات والبحث العلمي، خدمة التصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوعة، التي تزيد على 3000 مطبوعة، وبحث علمي، عبر المكتبة الإلكترونية التي تم وضعها في بهو الوزارة بمقرها بالرياض، لتمكين زوارها ومراجعيها من الاستفادة من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية وفق منظومة إلكترونية متطورة.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي المشرف العام على المكتبة الإلكترونية الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مشاريع النشر الإلكتروني للوزارة التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030.

وبين الدكتور الحديثي, أن توفير هذه الخدمات يأتي بتوجيهات ودعم معالي وزير الشؤون الإسلامية، الذي يؤكد على تقديم خدمات نوعية ومميزة ضمن رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.