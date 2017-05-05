الشباب يجدد لبنعمري موسمين

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الرياض- البلاد

أعلن نادي الشباب، تجديد عقد مدافعه الجزائري، جمال الدين بن العمري، لمدة موسمين، ليبقى اللاعب في الفريق حتى عام 2020. وانضم بن العمري “27 عامًا” للشباب في يونيو، قادمًا من وفاق سطيف الجزائري، وقدم مستويات لافتة مع الفريق، الذي يحتل المركز الخامس في دوري جميل.

ولعب المدافع الجزائري 21 مباراة مع الشباب من 26 لقاءً في الدوري هذا الموسم، جميعها كأساسي، وأكملها كلها حتى النهاية، ونال 5 بطاقات صفراء.

ويأتي التجديد مع بن العمري بالرغم من الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الشباب، والتي رحل عدد من نجومه بسببها، كمحمد العويس، ووليد عبد الله، إلى جانب عدم القدرة على التجديد لحسن معاذ، وأحمد عطيف.