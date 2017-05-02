الشباب يطالب باستكمال تحقيقات قضية العويس

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الرياض- البلاد

أصدر نادي الشباب أمس بياناً، بشأن قضية اللاعب محمد العويس، الذي أثبتت لجنة الانضباط الأسبوع الماضي مخالفته للمواد (5/1)، (5/7) من لائحة الاحتراف، وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وقواعدها التفسيرية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300.000) ريال.

وأوضح نادي الشباب أنه طلب من الاتحاد السعودي استخدام صلاحياته، بالاستعانة بجميع أجهزة الدولة ذات الاختصاص، والقدرة على التحقيق، والتحري؛ مثل هيئة الاتصالات، والبحث الجنائي، والأمن العام، ومؤسسة النقد، لتتبع الحوالات المالية للأطراف المشكو في حقهم، وأضاف البيان: إننا في نادي الشباب طلبنا الاستعانة بأجهزة الدولة؛ لما قد تحتويه مخالفة محمد العويس من جريمة غسيل أموال، أو رشوة، أو فساد. مشيراً إلى التأثير السلبي لهذه القضية على مبادئ التنافس الشريف، والروح الرياضية، والقيم الإنسانية، ونزاهة المسابقات، وكل ما يتعلق بمصالح النادي. وأشار النادي ما أسفرت عنه التحقيقات لا يعكس طلبات نادي الشباب في الشكوى، ولم تستعن اللجنة بأي من الجهات المعنية. واكتفت بقبول ادعاء اللاعب أن مصادر تلك الأموال من والده، على الرغم من رفض اللاعب تقديم ما يثبت ذلك. وأكد الشباب أنه في حال تعذر على الاتحاد السعودي استكمال الإجراءات اللازمة، فإن النادي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لحفظ حقوقه، بما لا يعتبر في حينها تجاوزاً لاتحاد كرة القدم. وظهرت قضية العويس على السطح، بعدما وقع الحارس مع النادي الأهلي أثناء تواجده في معسكر مع المنتخب الوطني في أبو ظبي؛ استعدادا لتصفيات كأس العالم، وهو ما زال يلعب لنادي الشباب، ولم يكن دخل في فترة الـ6 أشهر.