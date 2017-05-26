الشباب يقترب من ضم بوديسكو

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جدة- البلاد

أشارت تقارير إلى أن نادي الشباب بات على أعتاب التعاقد مع كونستانتين بوديسكو، لاعب خط وسط فريق أسترا جيورجيو الروماني. وبحسب ما نشرته صحيفة “جي أس بي” الرومانية، فإن مفاوضات الشباب مع اللاعب، ووكيل أعماله، وكذلك مسئولي ناديه وصلت لمرحلة متقدمة، وبات بوديسكو قاب قوسين، أو أدنى من الانضمام إلى صفوف الفريق. ونقلت الصحيفة تصريحات لجسبرو بوجدان، وكيل أعمال اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، أكد خلالها موافقة مسئولي الشباب على تحمل قيمة الصفقة، التي تقدر بـ 400 ألف دولار؛ وفقاً لتصريحاته.