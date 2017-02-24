العدد 21949 29 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الشباب يكثف اللياقة والتكتيك استعدادا للفتح

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الشباب يكثف اللياقة والتكتيك استعدادا للفتح
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الرياض ـ البلاد

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب عصر أمس حصة تدريبية على الملعب الرديف بالنادي، تحت إشراف الكابتن سامي الجابر، الذي استهل تدريباته بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بإشراف مدرب اللياقة (نيكولاس روجر)،

عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق جمل فنية منوعة في منتصف الملعب، وذلك بعد أن قسم الفريق لمجوعتين، تلى ذلك بتقسيمة تكتيكية في ثلثي الملعب،

ركز من خلالها على تطبيق تدريبات تكتيكية للمهاجمين والمدافعين. ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

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التصنيف: الرياضة

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