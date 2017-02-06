الشخصيات الثقافية المكرمة : شكرا يا خادم الحرمين على التكريم

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الرياض – واس

أعربت الشخصيات السعودية الثقافية المكرمة لهذا العام ، بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” حفظه الله ” على تكريمهم بوسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى ، عادين مصافحتهم له ” أيده الله ” هي أكبر تكريم يتشرفون بها ، وتحفزهم على بذل كل ما بوسعهم لخدمة هذا الوطن المعطاء والتراب الطاهر.

كما عبروا عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ولصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان ” حفظهم الله ، على هذه اللفتة الكريمة ، التي تعد تكريماً لإنسان في هذا الوطن العزيز ، والذي يعبر عن اهتمام القيادة ، بكل من يخدم مجتمعه ووطنه .

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت الليلة الماضية بعنوان ” الشخصيات الثقافية المكرمة “، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” ، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتر كونتيننتال بالرياض ، شارك فيها عدد من المتخصصين الذين سلطوا فيها الضوء على السيرة الذاتية للشخصيات السعودية الثقافية المكرمة .

ووصف كل من معالي الدكتور أحمد بن محمد علي ، والدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي ، والأستاذة صفية بنت سعيد بن زقر ، هذا التكريم أنه أكبر محفز لكل المبدعين من أبناء الوطن لبذل ما بوسعهم كل في مجاله لخدمة وطنهم ، حيث هذا هو نهج القيادة الكريمة في تكريم أبناء الوطن من المثقفين والمبدعين .

د. أحمد علي

واستعرضت الندوة التي أدارها رئيس النادي الأدبي بالرياض الدكتور عبدالله الحيدري ، وشارك فيها كل من الدكتور عبد الله بن صادق دحلان والدكتور محمد الرصيص والدكتور إبراهيم التركي ، سير وإنجازات وأعمال الشخصيات الثقافية المكرمة ، من خلال أوراق عمل قدمت في الندوة .

وذكر في الندوة عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبد الله بن صادق دحلان أن الدكتور أحمد محمد علي ولد في المدينة المنوَّرة بالمملكة العربية السعودية سنة ١٣٥٢هـ ـ ١٩٣٤ م، وتلقَّى تعليمه الأساس فيها ، ثم التحق بجامعة القاهرة وحصل على بكالوريوس التجارة سنة ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٧م ، وليسانس الحقوق سنة ١٣٧٨هـ ـ ١٩٥٩م . وسافر للدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث حصل على ماجستير الإدارة العامة من جامعة ميتشجن في آن آربر سنة ١٣٨١هـ ـ ١٩٦٢م ، والدكتوراه في الإدارة المالية من جامعة ولاية نيويورك سنة ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م

بدأ الدكتور أحمد محمد علي حياته العملية في حقل التعليم وتنمية القوى البشرية بوزارة المعارف ، ثم أصبح مديراً للمعهد الإسلامي العلمي في عدن .

وعُيِّن ، سنة ١٣٨٧هـ – ١٣٩٢هـ (١٩٦٧ – ١٩٧٢م)، رئيساً بالنيابة لجامعة الملك عبد العزيز في جدة ، وأصبح وكيلاً لوزارة المعارف للشؤون الفنية من سنة ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م إلى سنة ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.

وعندما قرَّرت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إنشاء البنك الإسلامي للتنمية، بمبادرة من الملك فيصل بن عبد العزيز ، اختير الدكتور أحمد محمد علي أول رئيس له في سنة ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م واستمر في عمله في خدمة البنك وتطوير أنظمته 42 عاما ً .

وحقق البنك في عهده الكثير من أهدافه المتمثلة في تطوير العمل البنكي الإسلامي وفقاً لأحكام الشريعة الغرَّاء ، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء والأمة الإسلامية بشكل عام

وشارك الدكتور أحمد علي بانتظام في الحياة العلمية والثقافية في المملكة وخارجها من خلال العديد من المحاضرات والمقالات وأوراق العمل التي يقدِّمها حول الاقتصاد الإسلامي ، والعمل البنكي الإسلامي، والتعليم. وهو عضو في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، وفي مجالس التعليم العالي في عدّة جامعات سعودية .

د. الشبيلي

فيما استعرض الإعلامي الدكتور إبراهيم التركي سيرة الدكتور عبدالرحمن الشبيلي وبين أن الدكتور الشبيلي ولد في عنيزة سنة 1944، ويتقن الإنجليزية و الفرنسية ، وأسهم في تأسيس إذاعة الرياض وتليفزيون الرياض ، كما قدم العديد من البرامج ، وله العديد من المقالات والكتب المنشورة .

ويحمل الشبيلي شهادة الدكتوراه في الإعلام من جامعة أوهايو سنة 1971، وتقلد العديد من المناصب الحكومية ، حيث عمل مديراً عاماً للتلفزيون ثم وكيلاً لوزارة التعليم العالي فعضواً في مجلس الشورى ، ويعتبر من أعمدة الإعلام في المملكة ، فهو أول سعودي يحصل على شهادة الدكتوراة في الإعلام ، وله نحو أربعين مؤلفاً في الإعلام والأعلام من أبناء الوطن .

صفية بن زقر

أما المتخصص التشكيلي الدكتور محمد الرصيص فتحدث عن سيرة الأستاذة صفية بنت سعيد بن زقر ، واستعرض العديد من أعمالها ومنجزاتها التي استحقت على اثرها التكريم .. فهي فنانة تشكيلية سعودية ولدت بحارة الشام في مدينة جدة القديمة , واشتهرت بتوثيقها في رسوماتها للفلكلور والمظاهر الاجتماعية والثقافية والمعمارية لمدينة جدة ومنطقة الحجاز .

وأسست دار صفية بن زقر عام 1995م ، التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير مكة الكرمة رحمه الله في ذلك الوقت ، حيث تضم الدار قاعات الأعمال الفنية للفنانة التشكيلية صفية ومرسمها ومكتبتها ، وتقام بالدار المحاضرات الشهرية التي تهتم بالأدب والفن ، ومكتبة فنية أدبية داخل الدارة مجهزة بجميع مستلزماتها متاحة للدارسات والباحاث ، وإقامة المسابقات السنوية .

وفي الدار مكتبة خاصة للطفل ، وصممت موقع خاص على الشبكة العالمية للدار .