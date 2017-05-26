الشرطة البريطانية تتعقب شبكة تقف وراء هجوم مانشستر

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لندن- وكالات

ألقت السلطات البريطانية القبض على 6 أشخاص، من بينهم امرأة، يعتقد أن لهم صلة بهجوم مانشستر الانتحاري.

وتقول الشرطة البريطانية إنها تحقق في وجود “شبكة” وراء الهجوم الذي وقع في قاعة احتفالات، وقتل فيه 22 شخصا وأصيب 64 شخصا جراء الانفجار، بينهم 20 على الأقل في حالة حرجة.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن قوة محلية لمكافحة الإرهاب في ليبيا اعتقلت والد المهاجم وأحد اخوته في طرابلس.

وأعلن أحمد بن سالم المتحدث باسم قوة الردع التابعة لحكومة الوفاق الليبية اعتقال رمضان عبيدي والد سلمان عبيدي منفذ اعتداء مانشستر من داخل منزله في طرابلس، وذلك غداة اعتقال شقيقه هاشم.

وأعلنت قوة الردع التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أن شقيق مرتكب اعتداء مانشستر أقر غداة اعتقاله بأنه كان يعرف مسبقا بالإعداد للهجوم مؤكدا انتمائه هو أيضا إلى تنظيم داعش.

من جانبها، أوقفت السلطات البريطانية مشتبها به خامس في ويغن شمال غرب بريطانيا.

في غضون ذلك، انتشر جنود الجيش في الشوارع في وسط العاصمة البريطانية، لندن، في أول مظهر من مظاهر الإجراءات الأمنية الخاصة التي بدأ العمل بمقتضاها في أعقاب الهجوم، مساء الاثنين.

واتخذ الجنود مواقع لهم حول البرلمان، ومقر إقامة رئيسة الوزراء، في داونينغ ستريت، وعند بعض المباني الحكومية الرئيسية الأخرى.

وتحل قوات الجيش محل الشرطة المسلحة، التي توكل إليها عادة هذه المسؤولية، مما يسمح لنشر أفرادها في مواقع أخرى.

وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن الجنود سيتوزعون لحماية المرافق العامة الرئيسية لدعم عمل الشرطة في حماية الناس، بما فيها قصر بكنغهام، ومقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت، والسفارات وقصر ويستمينستر (مقر البرلمان).

وأشارت إلى أن عناصر من الجيش قد يشاهدون في فعاليات أخرى، من أمثال الحفلات الموسيقية، في الأسابيع المقبلة، وسيعملون بتنسيق وتحت إمرة ضباط الشرطة.

وقالت ماي إنها لا تريد أن يشعر الناس بدرجة “حذر مفرطة” مشددة على ضرورة أن يكون “رد الفعل مناسبا ومعقولا”.

وهناك ما بين 400 إلى 800 جندي من القوات المسلحة سينشرون في الشوارع في بداية الأمر، ويتأهب نحو 3800 عسكري للمشاركة في الانتشار بسرعة.

وأكدت وزيرة الداخلية أمبر راد، أنه سيكون هناك تحديث وتنشيط لبرنامج الحكومة لمكافحة التطرف بعد شهر يونيو/حزيران، وهو أمر كان مقررا قبل هجوم الإثنين.

وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية أن المشتبه به كان معروفا “إلى حد ما” للأجهزة الأمنية البريطانية.

وقال حميد السيد، الذي عمل في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة التطرف ويعمل الآن في جامعة مانشستر، إن عبيدي “كان على “علاقة سيئة فعلا” مع عائلته.

وأكمل أنه “كان سيئا جدا في جامعته وفي تعليمه، ولم يكمل دراسته، وقد حاولا والداه إعادته إلى ليبيا عدة مرات، إذ كان يواجه صعوبات في التكيف مع أسلوب الحياة الأوروبية”.

ورفعت الحكومة البريطانية حالة التأهب في البلاد إلى أعلى مستوى، وهو الوضع “الحرج”، ويعني هذا احتمال حدوث مزيد من الهجمات وشيكا.