الشرطة تطيح بمروج مخدرات في محافظة أملج

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تبــوك ــ سعــد الشهــراني

أطاحت شرطة منطقة تبوك ممثلة بشرطة محافظة أملج بأحد مروجي المخدرات وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وقطع الحشيش ومبلغ مالي وذلك بعد محاولته الهروب والتخلص من الكمية.

من جهته اكد مصدر امني بأن شرطة منطقة تبوك ممثلة بشرطة محافظة أملج أطاحت بأحد المشتبه بهم وذلك من خلال احدى نقاط التفتيش التابعة لشرطة المحافظة وذلك اثناء قيامها بعملها الميداني المعتاد بالمنطقة المسماة السهلة التابعة لمحافظه املج حيث تم الاشتباه بمركبة الا ان قائدها رفض الوقوف لنقطه التفتيش وعند متابعة المركبة من قبل الدورية الأمنية شوهد قائدها يقوم برمي كيس بجانب الطريق وتمت متابعته حتى استيقافه واتضح انه سعودي يبلغ من العمر 53 عاماً وبتفتيش ما بداخل الكيس وجد 1000 الف حبة تقريباً يشتبه بأنها من الحبوب المحظورة وقطع من الحشيش المخدر ومبلغ مالي وقد تم القبض على المتهم واتخذت كافة الإجراءات اللازمة تمهيداً لتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وقد ثمن مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد التميمي الجهود التي تبذل من منسوبي شرطة محافظة املج من خلال تميزهم وإسهاماتهم في القبض على عدد من مرتكبي القضايا الجنائية متمنياً منهم بذل المزيد.