الشرقية تستعد لمبادرة (نقوش)

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الدمام – البلاد

عقدت أمانة المنطقة الشرقية اجتماعاً بشأن الاستعداد لانطلاق مبادرة نقوش الشرقية، التي تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك في القاعة الكبرى بمقر الأمانة بالدمام .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الاجتماع ضم فريق اللجنة التنفيذية لنقوش الشرقية ، قدم خلاله عرضا حول مبادرة نقوش الشرقية وطرح أهم أفكارها ومشاريعها المستقبلية وكيفية جعل العناصر الجمالية في البيئة العمرانية التي تعبر عن ثقافة وهوية المجتمع في المنطقة الشرقية الغنية بالتراث العريق.

وبين الصفيان أن المبادرة تحرص على أن يكون لأهل المدن والقرى بكافة فئاتهم من طلبة المدارس والمعاهد الفنية والجامعات والحرفيين والفنانين والتشكيليين دور فعلي في تجميل مدنهم وقراهم مفسحة المجال أمام كل المواهب والكفاءات في شراكة منتجة وخلاقة تحمل سمات الاستدامة وصفات التنمية الحضارية ، مشيراً إلى أن نقوش الشرقية تسعى إلى الارتقاء بمفهوم المسؤولية الاجتماعية نحو أفق أوسع وأبعد أثراً .