الشعيبة للمياه والكهرباء ومشروع توسعة الشعيبة يستقبلون وفد جمرك الميناء

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جدة ــ البلاد

انطلاقاً من مبدأ تفعيل الشراكة والتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 ، قام وفد من جمرك ميناء جدة الإسلامي يتقدمهم مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي الأستاذ عبدالله بن حمود الفلاي بزيارة ميدانية لمحطة شركة الشعيبة للمياه والكهرباء ومحطة مشروع توسعة الشعيبة وذلك ضمن الزيارات التعريفية لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء ، وكان في استقباله المدير التنفيذي لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء المهندس أحمد بن قاسم عسيري.

وقدم الرئيس التنفيذي نبذة تعريفية عن الشركة التي تأسست بموجب مرسوم ملكي بتاريخ بتاريخ 11/07 /1426 هـ ، والتي تعتبر من ابرز واهم المشاريع الوطنية كأول مشاركة بين القطاع الحكومي والخاص بنظام POO)) البناء والتشغيل والتملك ، بنسبة (32%) لشركة الماء والكهرباء القابضة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ونسبة (8%) للشركة السعودية للكهرباء ونسبة (60 %) للشركة السعودية الماليزية والتي تمثلها شركة أكوا باور العالمية بنسبه 50 % والتحالف الماليزي بنسبة 50 %…

وقدم المدير التنفيذي عرضا عن أهمية الشركة في منظومة انتاج المياه المحلاه التي يتم تزويد الشركة الوطنية للمياه بها لتغذية مدينة مكة المكرمة وجــدة والطايف والباحة بما نسبتة 51 % من الإنتاج بما يعادل 1,030,000 مليون وثلاثون الف متر مكعب يومياً من المياه المحلاه والالتزام بكامل كمية الإنتاج اليومي خلال فترة الصيف المقبلة لمدة خمسة أشهر بما يعادل 154,500,000 مائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف متر مكعب.

من جهته أشاد مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي بهذا المشروع الحيوي اللذي يعتبر من أهم المنجزات الوطنية ، وتمنى للقائمين على المحطة التوفيق والنجاح ومزيداً من التقدم والازدهار.