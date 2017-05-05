الشلهوب: شاركت مع ثلاثة أجيال وحققت 29 بطولة

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عبر محمد الشلهوب عن فخره واعتزازه، لانضمامه لنادي الهلال، منذ بداية رحلته الرياضية؛ حتى الموسم الحالي، وتحقيقه 29 بطولة على المستوى الشخصي، مبينا أنه كان يحلم للوصول إلى أعلى رقم، وقد تحقق حاليا؛ بصفته أكثر لاعب سعودي يحقق مع ناديه بطولات، من خلال مشاركته مع ثلاثة أجيال، مثلت الفريق الهلالي، وقال الشلهوب: إن البطولات تحققت بتوفيق من الله، ثم دعم الإدارة والعمل الكبير والجهود الجبارة، التي قدمها المدير الفني، والجهاز الإداري، واللاعبون، وتمنى أن يحقق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي، بالإضافة لدوري أبطال آسيا.