الشلهوب : هدفنا أغلى الكؤوس

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اعتبر قائد الفريق الهلالي محمد الشلهوب، أن النهائي اليوم أمام الأهلي، سيكون له طعم آخر، كونه يحمل اسما غاليا على جميع السعوديين، فالكل يطمح لشرف السلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- وكذلك استلام الكأس،

والميداليات الذهبية من يديه الكريمتين، متمنيا أن تخرج المباراة بروح عالية، وأجواء جميلة بين اللاعبين، والجماهير؛ للتعبير عن هذا الحدث الرائع، الذي سيكون برعاية سلمان الحزم، والعزم. وأشار إلى أن الحصول على الكأس، سيمنح اللاعبين والجماهير راحة كبيرة، وثقة ودعما لمواصلة الانتصارات خارجيا؛ في مسابقة دوري أبطال آسيا، وكذلك البطولة العربية، مبينا في الوقت نفسه قوة الأهلي، الذي يطمح لتعويض جماهيره، والخروج ببطولة في الموسم الحالي.