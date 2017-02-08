العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الشورى يتلقى 800 عريضة حول فصل السعوديين

0 تعليق 152 مشاهدة
الشورى يتلقى 800 عريضة حول فصل السعوديين
شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

كشف رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، عن تلقيه 800 عريضة بشأن المادة ٧٧ من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بفصل السعوديين

وكان عدد من المواطنين قد التقوا آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض أمس “الثلاثاء”، لبحث وتقديم مقترحات حول توطين الوظائف، بحضور عدد من رؤساء اللجان المتخصصة المعنية.

وتناول اللقاء عدة محاور في مقدمتها الصعوبات التى تواجه الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، واستمع اللقاء إلى بعض المقترحات التي تسهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات.

الوسوم:,

التصنيف: الأولى

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق