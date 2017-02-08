الشورى يتلقى 800 عريضة حول فصل السعوديين

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الرياض ــ البلاد

كشف رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، عن تلقيه 800 عريضة بشأن المادة ٧٧ من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بفصل السعوديين

وكان عدد من المواطنين قد التقوا آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض أمس “الثلاثاء”، لبحث وتقديم مقترحات حول توطين الوظائف، بحضور عدد من رؤساء اللجان المتخصصة المعنية.

وتناول اللقاء عدة محاور في مقدمتها الصعوبات التى تواجه الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، واستمع اللقاء إلى بعض المقترحات التي تسهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات.