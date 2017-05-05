الشورى يصوت على هيكلة (السعودية)

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي يعقدها يوم الاثنين القادم على مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تكليف جهة استشارية وطنية مستقلة لدراسة إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية والإلكترونية لتكون منافساً عالمياً وتحقق الربحية , ودراسة مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها, وتطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل .

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي1436 /1437هـ .